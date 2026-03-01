پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع درباره اوضاع منطقه تبادل نظر کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی و رئیس‌جمهور سوریه خبر داد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد «امروز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی، به تماس تلفنی جناب احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، پاسخ داد.

در این مکالمه تلفنی، درباره اوضاع منطقه و آخرین پیشامد‌ها و تحولات و پیامدهای آن برای ثبات منطقه، و همچنین خطرات تشدید تنش‌ها تبادل نظر شد. دو طرف بر حل و فصل مسائل و بحران‌های منطقه از راه‌های مسالمت‌آمیز و از طریق گفت‌وگو، تاکید کردند.»

ب.ن