پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع درباره اوضاع منطقه تبادل نظر کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی و رئیسجمهور سوریه خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد «امروز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی، به تماس تلفنی جناب احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، پاسخ داد.
در این مکالمه تلفنی، درباره اوضاع منطقه و آخرین پیشامدها و تحولات و پیامدهای آن برای ثبات منطقه، و همچنین خطرات تشدید تنشها تبادل نظر شد. دو طرف بر حل و فصل مسائل و بحرانهای منطقه از راههای مسالمتآمیز و از طریق گفتوگو، تاکید کردند.»
ب.ن