رایزنی پرزیدنت بارزانی و پادشاه اردن در خصوص تحولات منطقه

پرزیدنت بارزانی و ملک عبدالله تلفنی گفتگو کردند

1 ساعت پیش

پرزیدنت بارزانی و پادشاه اردن در یک گفتگوی تلفنی، ضمن بررسی آخرین تغییرات و تنش‌های خاورمیانه، بر لزوم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها تأکید کردند.

دفتر پرزیدنت بارزانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر روز یکشنبه ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، طی یک تماس تلفنی به گفتگو پرداختند.

بر اساس این بیانیه، طرفین در این گفتگو به تبادل نظر درباره‌ی آخرین پیشامدها، تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌های اخیر در منطقه پرداختند.

دفتر پرزیدنت بارزانی همچنین افزوده است که دو طرف بر ضرورت حفظ ثبات منطقه و اهمیت حل‌وفصل مشکلات و چالش‌های موجود از طریق گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک هم‌نظر بودند.