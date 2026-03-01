وضعیت امنیتی پایتخت عراق بحرانی شد

50 دقیقه پیش

بامداد روز صدای چندین انفجار در فرودگاه بین‌المللی بغداد شنیده شد و هم‌زمان درگیری‌ها در مقابل سفارت آمریکا وارد مرحله‌ی خطرناکی شده است.

بامداد روز دوشنبه، وضعیت امنیتی پایتخت عراق به شکلی نگران‌کننده متشنج شد. بر اساس گزارش‌ها، صدای چندین انفجار از سمت فرودگاه بین‌المللی بغداد به گوش رسیده و درگیری‌ها در منطقه‌ی سبز شدت یافته است.

به گزارش دیلان بارزان، خبرنگار «کوردستان۲۴» در بغداد، حوالی ساعت ۱:۱۵ بامداد امروز ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، صدای دو انفجار قدرتمند در حومه‌ی فرودگاه بین‌المللی بغداد شنیده شده است.

این حمله به‌طور مشخص پایگاه نظامی «ویکتوریا» را که در بخش غربی فرودگاه واقع شده و محل استقرار نیروهای آمریکایی است، هدف قرار داده است. هرچند هنوز نوع تسلیحات به‌کاررفته (موشک یا پهپاد) به‌صورت رسمی مشخص نشده، اما تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برخاستن دود غلیظ از محل حادثه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سامانه‌ی پدافند هوایی پایگاه فعال شده و موفق به رهگیری یکی از پرتابه‌ها شده است.

هم‌زمان، وضعیت در اطراف سفارت آمریکا در منطقه‌ی سبز بغداد نیز ناپایدار گزارش شده است. هواداران گروه‌های «مقاومت اسلامی» از دو روز پیش تلاش دارند خود را به ساختمان سفارت برسانند. این تجمعات که اکنون به خشونت و درگیری مستقیم کشیده شده، به‌شکل چشمگیری گسترش یافته و شعارهای معترضان تندتر شده است.

نیروهای امنیتی عراق با تمام توان در تلاش برای جلوگیری از پیشروی معترضان هستند، اما شدت درگیری‌ها منجر به مجروح‌شدن شماری از معترضان و نیروهای امنیتی شده است. منابع امنیتی اعلام کرده‌اند که سه نفر از معترضان به اتهام تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و اوضاع همچنان رو به وخامت است.