1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نگرانی خود را از پیامدهای مرگبار حملات نظامی به ایران ابراز داشت و اعلام کرد که حدود ۱۸۰ کودک در این حملات کشته شده و تعداد زیادی نیز مجروح شده‌اند.

امروز جمعه ۶ مارس صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اثر حملات حدود ۱۸۰ کودک در ایران کشته شده‌اند که ۱۶۸ نفر از آنها دختر بوده و در حمله به یک مدرسه ابتدایی در جنوب ایران در ۲۸ فوریه، کشته شده‌اند.

بر پایه بیانیه بیشتر قربانیان دانش‌آموز بوده و در سنین ۷ تا ۱۲ ساله بوده‌اند. ۱۲ کودک دیگر در مدرسه‌هایی در پنج منطقه مختلف ایران کشته شده‌اند.

همچنین تا‌ٔکید شده است که در این حملات بیشتر کودکان آسیب دیده‌اند و دست کم ۲۰ مدرسه و ۱۰ بیمارستان در ایران تخریب شده‌اند و این موجب توقف روند آموزش شده است.

یونیسف از همه طرف‌ها خواست که به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و امنیت مناطق غیرنظامی را تضمین کنند. همچنین تأکید کرده است که اوضاع را زیر نظر دارد و برای حمایت از تلا‌ش‌های بشردوستانه در کمک به کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده آمادگی دارد.

ب.ن