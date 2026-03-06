1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز جمعه ۶ مارس، اعلام کرد که از زمان تشدید خصومت‌ها با پاکستان در هفته گذشته، ۵۶ غیرنظامی افغان - که تقریباً نیمی از آنها کودک بودند - کشته شده‌اند.

ولکر تورک، در بیانیه‌ای گفت: "من از همه طرف‌ها می‌خواهم که به درگیری پایان دهند و کمک به کسانی را که در شرایط بسیار سختی قرار دارند، در اولویت قرار دهند."

این همسایگان از ۲۶ فوریه، زمانی که افغانستان در تلافی حملات هوایی پاکستان، حمله مرزی را آغاز کرد، در امتداد مرز درگیر شده‌اند.

اسلام آباد در امتداد مرز و با حملات هوایی جدید، چندین مکان از جمله پایگاه هوایی سابق آمریکا در بگرام، کابل و شهر جنوبی قندهار را بمباران کرده است.

تورک گفت که از زمان تشدید خصومت‌ها، "۵۶ غیرنظامی، از جمله ۲۴ کودک و شش زن، کشته شده‌اند."

وی افزود: "۱۲۹ نفر دیگر، از جمله ۴۱ کودک و ۳۱ زن، مجروح شده‌اند."

او توضیح داد که از آغاز سال، این تعداد حتی بیشتر هم شده‌ است، به طوری که ۶۹ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۱۴۱ نفر مجروح شده‌اند.

پاکستان اصرار دارد که هیچ غیرنظامی را در این درگیری نکشته است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود ۱۱۵۰۰۰ افغان و ۳۰۰۰ نفر در پاکستان در اثر درگیری‌ها در هفته گذشته آواره شده‌اند.

تورک گفت: "غیرنظامیان در دو طرف مرز اکنون مجبور به فرار از حملات هوایی، آتش سنگین توپخانه، گلوله‌باران خمپاره و تیراندازی هستند."

او ابراز تاسف کرد که موج جدیدی از خشونت بر افرادی تأثیر می‌گذارد که "مدت‌هاست با خشونت و بدبختی در رنج بوده‌اند."

او تأکید کرد که از زمان شروع اجرای "طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی" پاکستان در سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از دو میلیون افغان به افغانستان بازگشته‌اند. اعتقاد بر این است که تقریباً به همین تعداد نیز در پاکستان باقی مانده‌اند، "جایی که بسیاری با سختی و ترس مداوم از دستگیری و اخراج روبرو هستند". کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «در نتیجه خشونت، کمک‌های بشردوستانه به بسیاری از نیازمندان نمی‌رسد. این باعث افزایش بدبختی روی بدبختی می‌شود.»

او از «ارتش پاکستان و نیروهای امنیتی افغانستان خواست تا فوراً به جنگ پایان دهند و کمک به میلیون‌ها نفری را که به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، در اولویت قرار دهند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن