51 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – عربستان سعودی اعلام کرد که امروز جمعه ۶ مارس، سه پهپاد را در شرق ریاض، پایتخت آن کشور منهدم کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «سه پهپاد در شرق منطقه ریاض رهگیری و منهدم شدند.»

این در حالی است که ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار می‌دهد.

این جنگ وارد هفتمین روز خود شده و حملات طرف‌ها علیه یکدیگر تشدید شده است.

کشورهای منطقه از پیامدهای ناگوار امنیتی و اقتصادی جنگ برای منطقه هشدار داده‌اند.

ب.ن