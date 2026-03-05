عربستان سعودی میگوید سه پهپاد را در شرق ریاض رهگیری کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – عربستان سعودی اعلام کرد که امروز جمعه ۶ مارس، سه پهپاد را در شرق ریاض، پایتخت آن کشور منهدم کرده است.
سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «سه پهپاد در شرق منطقه ریاض رهگیری و منهدم شدند.»
این در حالی است که ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، پایگاههای آمریکا در منطقه را مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار میدهد.
این جنگ وارد هفتمین روز خود شده و حملات طرفها علیه یکدیگر تشدید شده است.
کشورهای منطقه از پیامدهای ناگوار امنیتی و اقتصادی جنگ برای منطقه هشدار دادهاند.
ب.ن