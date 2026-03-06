2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز جمعه ۶ مارس، ایران و لبنان بار درگیر مورد هدف حملات قرار گرفتند. اسرائیل اعلام کرده است که جنگ را به مرحله جدیدی وارد می‌کند.

تصاویر خبرگزاری فرانسه از حومه جنوبی بیروت، ساختمان‌های ویران شده و وسایل نقلیه سوخته را پس از بمباران سنگین شبانه اسرائیل نشان می‌دهند. ده‌ها هزار نفر از ویرانی‌ها فرار می‌کردند.

جنگ که اکنون وارد هفتمین روز خود شده، قدرت‌های جهانی را درگیر کرده و بخش‌های انرژی و حمل و نقل جهان را مختل کرده است.

اوایل امروز جمعه انفجارهای قدرتمندی آسمان تهران، پایتخت ایران را لرزاند. اسرائیل اعلام کرد که زیرساخت‌های نظام در آن شهر را هدف قرار داده است.

پیش از این اسرائیل و ایالات متحده هشدار دادند که حملات به تهران را افزایش می‌د‌هند.

سرلشکر ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در یک بیانیه تلویزیونی گفت: «ما اکنون به مرحله بعدی عملیات می‌رویم.»

وی افزود: «ما غافلگیری‌های بیشتری در پیش داریم که قصد ندارم آنها را فاش کنم.»

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده نیز اعلام کرد: «قدرت آتش بر ایران و بر تهران در شرف افزایش چشمگیر است.»

به گفته وزارت بهداشت ایران، حملات ایالات متحده و اسرائیل به آن کشور ۹۲۶ کشته برجای گذاشته است.

ایران از زمان آغاز جنگ، حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و کشورهای خلیج انجام داده است. در اسرائیل، به گفته امدادگران، حداقل ۱۰ نفر کشته شده‌اند.

ارتش ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در روز شنبه ۲۸ فوریه، مرگ شش نفر از پرسنل خود را گزارش کرده است.

