2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق در دیدار با کاردار وزارت خارجه آمریکا در این کشور بر پایبندی دولت به حفاظت از دیپلمات‌های خارجی و ممانعت از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه عراق از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد و در دیداری تحولات مربوط به جنگ در منطقه و پیامدهای آن را بررسی کردند.

بر پایه بیانیه در این دیدار فواد حسین نسبت به خطر تداوم جنگ و پیامدهای ناگوار آن برای امنیت و ثبات خاورمیانه هشدار داد.

او تأکید کرد که دولت عراق بی‌وقفه تلاش می‌کند تا کشور از درگیری‌ها به دور باشد.

همچنین پیامدهای مالی و اقتصادی جنگ برای مردم عراق را مورد توجه قرار داد و گفت «دولت بر مبنای معاهدات بین‌المللی به محفاظت از دیپلمات‌های خارجی در عراق پایبند است.»

وزیر خارجه عراق با اشاره به بیانیه رهبری اقلیم کوردستان، تأکید کرد که به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد از خاک اقلیم کوردستان علیه کشورهای همسایه به خصوص جمهور اسلامی، استفاده کنند.

ب.ن