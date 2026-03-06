حمایت قاطع فرانسه از حاکمیت ملی عراق در گفتگو با سودانی

مکرون بر دورنگاهداشتن عراق از منازعات منطقه‌ای تأکید کرد

13 ساعت پیش

امانوئل مکرون در تماس با نخست‌وزیر عراق، بر لزوم دور نگه داشتن این کشور از منازعات منطقه‌ای و احترام به حاکمیت آن تأکید کرد.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی از سوی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دریافت کرد. در این گفتگو، آخرین تحولات امنیتی منطقه و خطرات گسترش جنگ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور فرانسه ضمن اعلام همبستگی کامل با عراق، از تلاش‌های سودانی برای ممانعت از کشیده شدن کشورش به تنش‌های خاورمیانه حمایت کرد. مکرون ثبات عراق را زیربنای امنیت منطقه دانست و بر لزوم احترام به تمامیت ارضی این کشور تأکید نمود. از سوی دیگر، سودانی بر ضرورت انجام وظایف جامعه‌ی بین‌الملل برای توقف فوری عملیات‌های نظامی و محافظت از غیرنظامیان در لبنان تأکید کرد.