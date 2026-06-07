جمعیت فرهنگی کورد در ژنو دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- جمعیت فرهنگی کورد در شهر ژنو در سوئیس، دهمین سالگرد تأسیس خود را با برگزاری مراسمی ویژه گرامی داشت. در این مراسم همچنین به فراگیرانی که دوره‌های آموزش زبان کوردی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، گواهی‌نامه فارغ‌التحصیلی اعطا شد.

سَیران کریم، رئیس فدراسیون جامعه کوردستانی در سوئیس، در این مراسم با اشاره به دستاوردهای یک دهه فعالیت جمعیت فرهنگی کورد، بر نقش این نهاد در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان اعضای جامعه کوردستانی تأکید کرد.

در بخشی از این مراسم، با حضور خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان، گواهی‌نامه پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که آموزش زبان کوردی را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، اعطا شد.

جمعیت فرهنگی کورد در ژنو طی ده سال گذشته نقش مؤثری در حفظ، ترویج و تقویت زبان و فرهنگ کوردی ایفا کرده است. برگزاری دوره‌های آموزش زبان کوردی برای کودکان و نوجوانانی که خارج از میهن متولد شده و زندگی می‌کنند، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این نهاد فرهنگی به شمار می‌رود.

مسئولان این جمعیت معتقدند آموزش زبان مادری به نسل‌های جدید، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و تقویت ارتباط آنان با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی خود دارد.

ب.ن