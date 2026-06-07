حریم هوایی عراق پس از آغاز حملات ایران به اسرائیل بسته شد
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با آغاز حملات ایران به اسرائیل، رئیس فرودگاه بینالمللی اربیل از بسته شدن حریم هوایی عراق به روی پروازهای مسافری خبر داد.
احمد هوشیار، رئیس فرودگاه بینالمللی اربیل، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که حریم هوایی عراق به مدت ۷۲ ساعت بسته خواهد شد.
این تصمیم در پی تشدید تنشهای منطقهای و پس از آن اتخاذ شد که اسرائیل حملات موشکی ایران به خاک خود را تأیید کرد. با توجه به گستردگی این حملات، گمانهزنیها درباره احتمال ادامه درگیریها و اقدام متقابل اسرائیل افزایش یافته است.
پیشتر نیز در جریان تشدید تنشهای منطقهای در ماه آوریل، حریم هوایی شماری از کشورهای خاورمیانه بهطور موقت بسته شده بود. با برقراری آتشبس شکننده، پروازها از سر گرفته شد و محدودیتهای هوایی کاهش یافت.
با این حال، ازسرگیری درگیریها میان ایران و اسرائیل میتواند بار دیگر بر تردد هوایی منطقه تأثیر بگذارد و به بسته شدن حریم هوایی برخی کشورهای دیگر نیز منجر شود.
ب.ن