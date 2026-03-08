پرزیدنت بارزانی از دولت عراق خواست جلوی گروههای غیرقانونی را بگیرد
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی از دولت عراق خواست که جلوی گروههای غیرقانونی را بگیرد. همچنین تأکید کرد که «خون شهدا به هدر نخواهد رفت.»
امروز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مراسم ختم شهید ولات طاهر شرکت کردند، که شب گذشته در حمله پهپادی به فرودگاه بینالمللی اربیل، شهید شد.
پرزیدنت بارزانی در اظهاراتی رسانهای وضعیت ناآرام منطقه و حملات اخیر به اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت:«همانطور که میبینید وضعیت منطقه به طور کلی ناآرام است. ما از همان ابتدا تلاش کردهایم که کوردستان از جنگ و ناملایمات به دور باشد.»
پرزیدنت بارزانی، نگرانی شدید خود را از حملات به اقلیم کوردستان ابراز داشت و گفت:«متأسفانه میبینیم که برخی گروههای غیرقانونی میخواهند ما را به سمت جنگ بکشانند.»
پرزیدنت بارزانی، گفت:«ما از دولت فدرال، مجلس و نیروهای سیاسی عراق میخواهیم که جلوی این جنایتکاران را بگیرند.»
پرزیدنت بارزانی، تأکید کرد:«به مردم کوردستان اطمینان میدهیم که خون شهید ولات و شهدای دیگر به هدر نخواهد رفت.»
ب.ن