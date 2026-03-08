1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، گفت که تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا اقلیم از جنگ و تنش به دور بماند و تأکید کرد که اقلیم کوردستان هرگز برای هیچ کشور همسایه‌ای تهدید نبوده و نخواهد بود.

امروز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مراسم ختم شهید ولات طاهر شرکت کردند، که در حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی اربیل، شهید شد.

نخست‌وزیر در اظهاراتی رسانه‌ای به خانواده شهید ولات طاهر، پرزیدنت بارزانی و مردم کوردستان تسلیت گفت و تأکید کرد:«بی‌گمان این اولین شهید کوردستان نیست و آخرین شهید هم نخواهد بود.»

مسرور بارزانی، حملات به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و گفت:«این حملات توجیه‌پذیر نیستند و تنها نشان‌دهندهٔ نفرت بسیار از کوردستان و مردم آن است. باید شوونیست‌ها بدانند که مردم کوردستان موضع خصمانهٔ فعلی آنان نسبت به اقلیم کوردستان را فراموش نخواهند کرد.»

نخست‌وزیر از دولت فدرال عراق و مجلس این کشور خواست که موضع خود را نشان دهند و جلوی گروه‌های غیرقانونی را بگیرند، بارزانی گفت:«متأسفانه این گروه‌ها که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند، توسط بغداد حمایت مالی می‌شوند و به آنها حقوق و اسلحه داده می‌شود.»

مسرور بارزانی افزود:«ما می‌خواهیم که این تروریست‌ها دیگر به اقلیم کوردستان حمله نکنند و ما را ناچار به اتخاذ موضع دیگری نکنند. ما به هیچ عنوان تداوم این حملات را نمی‌پذیریم و نمی‌گذاریم که خون شهدای ما به هدر برود. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از جنگ و تنش به دور باشیم، اما همانطور که جناب پرزیدنت بارزانی فرمود هر چیزی حدی دارد. امیدواریم دولت فدرال به مسئله ورود کند و جلوی جنایتکاران را بگیرد و دیگر از آنها حمایت نکند.»

نخست‌وزیر تأکید کرد:«اقلیم کوردستان هرگز برای هیچ کشور همسایه‌ای تهدید نبوده و نخواهد بود.»

مسرور بارزانی از جامعه بین‌المللی خواست که به حفظ اقلیم کوردستان کمک کند.

ب.ن