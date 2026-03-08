سفین دزهای: اقلیم کوردستان هیچ نقشی در تنش ندارد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که تنش در منطقه به سطح خطرناکی رسیده است. او تأکید کرد که کوردستان هیچ نقشی در تنش ندارد.
یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، سفین دزهای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان در اظهاراتی رسانهای گفت: «تنش و جنگ و درگیری به سطح خطرناکی رسیده است که واقعاً زندگی شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.»
وی افزود: «اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ ندارد و کشاندن عراق و اقلیم کوردستان به آن به نفع هیچ طرفی نیست.»
رئیس اداره روابط خارجی، گفت که با کنسولگری و نمایندگیهای دیپلماتیک در اقلیم کوردستان و بغداد در تماس هستند و کشورها به طور کلی خواستار برقراری آرامش در منطقه هستند.
ب.ن