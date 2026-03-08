مسرور بارزانی برای مجروحان حملات اخیر آرزوی بهبودی سریع کرد

13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در عیادت از مجروحان حملات اخیر به فرودگاه بین‌المللی اربیل برای آنان آرزوی بهبودی سریع کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بعدازظهر امروز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، در بیمارستان اربیل از ناظم محمد کانَبی، نیروی آسایش فرودگاه بین‌المللی اربیل، که در حمله به فرودگاه مجروح شده بود، عیادت کرد.

شب گذشته فرودگاه بین‌المللی اربیل مورد حمله هوایی قرار گرفت و در اثر آن ناظم محمد کانَبی، نیروی آسایش فرودگاه، مجروح شد.

مسرور بارزانی، در جریان بازدید از بیمارستان از تیم پزشکی خواست که تمام تلاش خود را برای بهبودی سریع مجروح به کار گیرند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، برای همه مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

