سفیر ایران در عراق میگوید تاکنون هیچ مشکلی در مرزهای بین ایران و اقلیم کوردستان ایجاد نشده است
اربیل (کوردستان۲۴) – سفیر ایران در عراق، اعلام کرد که نیروهای نظامی کشورش با دقت مرزهای مشترک با اقلیم کوردستان را زیر نظر دارند و تاکنون هیچ مشکلی در مرزهای بین ایران و اقلیم کوردستان، ایجاد نشده است.
یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق، در یک کنفرانس خبری، گفت:«جمهوری اسلامی ایران از عراق به خاطر حمایت از مردم ایران در جنگی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شده است، قدردانی میکند و انتظار همین موضع را از عراقیها داشته است.»
او تأکید کرد: «نیروهای نظامی با دقت مرزهای مشترک با اقلیم کوردستان را زیر نظر دارند. تاکنون اوضاع عادی بوده و در مرزهای بین ایران و اقلیم کوردستان، هیچ مشکلی ایجاد نشده است.»
وی افزود: «ایران آغازگر جنگ نبوده است و تنها از خود دفاع میکند، در حالیکه کشورهای حوزه خلیج از پایگاههای آمریکا حمایت میکنند.»
همچنین تأکید کرد: «رهبری ایران نیرومند است و برای یک جنگ بلندمدت آمادگی کامل دارد.»
آل صادق، گفت: «برخی کشورها پیشنهاد میانجیگری را مطرح کردهاند، اما رهبری ایران آن را رد کرده است و به دفاع از خود اصرار میورزد.»
ب.ن