سازمان ملل متحد خبر حمله به دفتر خود در سلیمانیه را تکذیب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، خبر حمله به دفتر خود در شهر سلیمانیه را تکذیب کرد.
یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ یک از دفاتر سازمان ملل در سلیمانیه تحتالشعاع حوادث امنیتی اخیر قرار نگرفته است.»
در بیانیه آمده است: «گزارشهایی که از دفتر سازمان ملل نام بردهاند، به محل پیشین آن اشاره دارند که تخلیه شده است و سازمان ملل دیگر از آن استفاده نمیکند.»
نمایندگی سازمان ملل اطمینان داده است که تیمهای آن سازمان در سراسر عراق حضور دارند و به فعالیتهای بشردوستانه و اجرای طرحهای توسعه و خدمت به مردم عراق ادامه میدهند.
بامداد امروز یکشنبه ساختمانی در شهر سلیمانیه مورد هدف حمله قرار گرفت و گفته شد که دفتر نمایندگی سازمان ملل بوده است.
ب.ن