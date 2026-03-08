سازمان ملل متحد خبر حمله به دفتر خود در سلیمانیه را تکذیب کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، خبر حمله به دفتر خود در شهر سلیمانیه را تکذیب کرد.

یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ یک از دفاتر سازمان ملل در سلیمانیه تحت‌الشعاع حوادث امنیتی اخیر قرار نگرفته است.»

در بیانیه آمده است: «گزارش‌هایی که از دفتر سازمان ملل نام برده‌اند، به محل پیشین آن اشاره دارند که تخلیه شده است و سازمان ملل دیگر از آن استفاده نمی‌کند.»

نمایندگی سازمان ملل اطمینان داده است که تیم‌های آن سازمان در سراسر عراق حضور دارند و به فعالیت‌های بشردوستانه و اجرای طرح‌‌های توسعه و خدمت به مردم عراق ادامه می‌دهند.

بامداد امروز یکشنبه ساختمانی در شهر سلیمانیه مورد هدف حمله قرار گرفت و گفته شد که دفتر نمایندگی سازمان ملل بوده است.

ب.ن