1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی در تماس تلفنی با کارمند آسایش که در حمله به فرودگاه بین‌المللی اربیل مجروح شد، برای وی آرزوی بهبودی سریع کرد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عصر امروز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی با جناب (ناظم محمد کانَبی)، کارمند آسایش اقلیم کوردستان تماس تلفنی برقرار کرد که روز گذشته در حین انجام وظیفه خود در اثر حمله پهپادی گروه‌‌های غیرقانونی به فرودگاه بین‌المللی اربیل مجروح شد.»

در بیانیه آمده است: «در این مکالمه تلفنی، پرزیدنت مسعود بارزانی جویای وضعیت سلامت کاک ناظم شد و برای او بهبودی سریع و سلامتی آرزو کرد.»

ب.ن