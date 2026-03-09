زلمای خلیلزاد: بغداد بودجهی گروههای حملهکننده به کوردستان را تأمین میکند
سفیر پیشین آمریکا در عراق میگوید حمله کنندگان به اقلیم کوردستان و سفارت آمریکا از سوی دولت عراق حمایت مالی میشوند
سفیر پیشین ایالات متحده در عراق میگوید، گزارشهای معتبری دربارهی حمایت مالی دولت عراق از گروههای شبهنظامی مخالف منافع کوردستان و آمریکا وجود دارد.
زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در عراق، با انتشار مطلبی در شبکهی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که بر اساس گزارش شخصیتهای مورد اعتماد، گروههای عراقی وابسته به سپاه پاسداران ایران که اهداف کوردستانی و منافع آمریکا را هدف قرار میدهند، از سوی دولت عراق تأمین بودجه میشوند.
خلیلزاد با اشاره به اینکه همین گروهها مسئول حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان هستند، تأکید کرد: در صورت اثبات این اتهامات، دولت آمریکا باید گزینهی هدف قرار دادن این گروهها برای نابودی توانمندیهای نظامیشان را بررسی کند. وی همچنین از واشینگتن خواست تا فشارهای دیپلماتیک بر دولت بغداد را جهت قطع فوری تمامی حمایتهای مالی از این گروهها افزایش دهد.