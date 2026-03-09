تمدید تعلیق پروازهای ترکیه به چندین کشور منطقه
پرورازها از ترکیه به شهر حلب سوریە همچنان پابرجاست
وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه از تمدید توقف پروازهای شرکتهای هواپیمایی این کشور به مقاصد ایران، عراق، سوریه و اردن به دلیل تداوم چالشهای امنیتی خبر داد.
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این وزارتخانه از نزدیک تحولات منطقه را زیر نظر دارد. طبق اظهارات وی، حریم هوایی کشورهای ایران، اسرائیل، عراق، قطر، بحرین، کویت و سوریه (بهجز حلب) همچنان با محدودیتهای جدی مواجه است.
وی همچنین اشاره کرد که پروازهای غیرنظامی در کشورهای عمان، اردن و عربستان سعودی به صورت محدود انجام میشود و در امارات متحدهی عربی نیز پروازها تحت کنترل و با محدودیتهای خاص برقرار است.
وزیر حملونقل ترکیه تصریح کرد: «به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی، پروازهای شرکتهای "ترکیش ایرلاینز"، "آنادولو جت"، "پگاسوس" و "سان اکسپرس" به مقصد کشورهای عراق، سوریه، لبنان و اردن که پیشتر تا پایان ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) به تعلیق درآمده بود، بر اساس ارزیابیهای جدید تا پایان روز ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴) لغو شده است.»
همچنین بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی «پگاسوس» پروازهای خود به مقصد ایران را تا ۱۲ مارس و شرکت «آنادولو جت» تا ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) از برنامهی پروازی خود حذف کردهاند.