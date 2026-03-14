هشدار ترکیه به شهروندانش دربارهی سفر به عراق
دولت ترکیه از طریق سفارت خود در بغداد از شهروندان این کشور خواست به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و ادامهی درگیریها در خاورمیانه، از سفرهای غیرضروری به عراق خودداری کنند.
سفارت ترکیه در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «از شهروندانمان درخواست میشود در این مقطع زمانی از سفر به عراق خودداری کنند، مگر در موارد کاملاً اضطراری و اجتنابناپذیر.»
در این بیانیه چند منطقه نیز به عنوان مناطق پرخطر معرفی شدهاند. سفارت ترکیه از اتباع خود خواست از نزدیک شدن به تجمعات و مکانهای شلوغ، بهویژه اطراف «منطقه سبز» بغداد، فرودگاه بینالمللی بغداد، مناطق مسکونی داخل شهر موصل و اطراف آن، و همچنین مناطق نزدیک به استان بصره خودداری کنند.
ترکیه همچنین نسبت به نزدیک شدن به تأسیسات راهبردی و حساس از جمله پایگاههای نظامی و میدانهای نفتی در سراسر عراق هشدار داده است.
این هشدار در حالی صادر میشود که در هفتههای اخیر منطقه سبز بغداد و شهر اربیل چندین بار هدف حملات گروههای مسلح نزدیک به ایران قرار گرفتهاند؛ حملاتی که گفته میشود منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دادهاند.