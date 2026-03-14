اخبار

هشدار ترکیه به شهروندانش درباره‌ی سفر به عراق

سفارت ترکیه در بغداد از شهروندان ترکیە خواست از سفرهای غیرضروری به عراق خودداری کنند

دولت ترکیه از طریق سفارت خود در بغداد از شهروندان این کشور خواست به دلیل وخامت اوضاع امنیتی و ادامه‌ی درگیری‌ها در خاورمیانه، از سفرهای غیرضروری به عراق خودداری کنند.

سفارت ترکیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «از شهروندانمان درخواست می‌شود در این مقطع زمانی از سفر به عراق خودداری کنند، مگر در موارد کاملاً اضطراری و اجتناب‌ناپذیر.»

در این بیانیه چند منطقه نیز به عنوان مناطق پرخطر معرفی شده‌اند. سفارت ترکیه از اتباع خود خواست از نزدیک شدن به تجمعات و مکان‌های شلوغ، به‌ویژه اطراف «منطقه سبز» بغداد، فرودگاه بین‌المللی بغداد، مناطق مسکونی داخل شهر موصل و اطراف آن، و همچنین مناطق نزدیک به استان بصره خودداری کنند.

ترکیه همچنین نسبت به نزدیک شدن به تأسیسات راهبردی و حساس از جمله پایگاه‌های نظامی و میدان‌های نفتی در سراسر عراق هشدار داده است.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که در هفته‌های اخیر منطقه سبز بغداد و شهر اربیل چندین بار هدف حملات گروه‌های مسلح نزدیک به ایران قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که گفته می‌شود منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار داده‌اند.

 
مصطفی ابراهیم