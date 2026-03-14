فرماندهی عملیات مشترک عراق: هدف قرار دادن مناطق مسکونی جنایت بینالمللی است
فرماندهی عملایت مشتر عراق میگوید حمله به مناطق مسکونی مغایر با تمامی ارزشهای انسانی است
فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامی نقض آشکار قوانین بینالمللی و اقدامی مغایر با تمامی ارزشهای انسانی است.
دفتر اطلاعرسانی امنیتی این فرماندهی روز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ در بیانیهای شدیداللحن، افزایش اخیر حملات امنیتی که مناطق غیرنظامی را هدف قرار دادهاند محکوم کرد و عملیات نظامی در مناطق پرجمعیت را «تحولی خطرناک و بیسابقه» توصیف کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی نقض آشکار قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حفاظت از غیرنظامیان در زمان درگیریهاست. همچنین هرگونه توجیه برای انجام چنین حملاتی در مناطق مسکونی از نظر حقوقی و اخلاقی «فاقد اعتبار» دانسته شده است.
فرماندهی عملیات مشترک عراق هشدار داد تبدیل خانههای شهروندان و محلههای آرام به میدان جنگ اقدامی جنایتکارانه است که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بیگناه و شکستن اراده آنان است.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که حمله به غیرنظامیان در محل سکونتشان نقض اساسی حقوق بشر محسوب میشود و در سطح بینالمللی در زمره جرایم بزرگ طبقهبندی میشود.