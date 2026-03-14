واکنش دولت عراق به حملات به پایگاههای حشد شعبی
طی ساعات اخیر چندین حمله به مواضع نیروهای حشد شعبی در مناطق مختلف عراق انجام شده است
در ساعات گذشته چندین حمله به مواضع نیروهای حشد شعبی در مناطق مختلف عراق انجام شده و صدای انفجارهای شدیدی در نقاط گوناگون بغداد شنیده شده است.
بر اساس گزارش خبرنگاران از بغداد، در منطقه کراده حملهای به مقر تیپ ۴۰ حشد شعبی صورت گرفته است. گفته میشود اعضای گروه «انصار الاوفیا» در این مقر حضور داشتهاند و برخی رسانههای عراقی از کشته شدن ابورهيف قاسم، معروف به ابوعلی، خبر دادهاند؛ فردی که فرمانده سامانه موشکی در تیپ بدر بوده است.
همچنین گزارشها حاکی از وقوع چند حمله دیگر در مناطق مختلف بغداد از جمله رصافه، نهروان، اطراف کانال زیتون، منطقه سبز، اطراف سفارت آمریکا و شهرک صدر است. در این مناطق صدای انفجارهای شدید شنیده شده و دود در آسمان مشاهده شده است.
در جنوب بغداد نیز یک خودروی تویوتا پرادو هدف حمله قرار گرفته و گفته میشود یکی از مسئولان یک گروه مسلح در داخل آن حضور داشته است.
در همین حال در موصل نیز مقر «سیدالشهدا» وابسته به تیپ ۳۰ حشد شعبی هدف حمله قرار گرفته است. تصاویر منتشرشده نشان میدهد این پایگاه با دو موشک هدف قرار گرفته است.
همچنین در شهرستان قائم در استان الانبار، در نزدیکی مرز عراق و سوریه، یکی از پایگاههای حشد شعبی هدف حمله قرار گرفته است. با این حال تاکنون آمار رسمی از تلفات یا خسارات این حملات منتشر نشده است.
در واکنش به این تحولات، فرماندهی عملیات مشترک عراق هدف قرار دادن مناطق مسکونی را نقض آشکار قوانین بینالمللی و اقدامی مغایر با ارزشهای انسانی دانسته و این حملات را محکوم کرده است.
این رویدادها در حالی رخ میدهد که از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین تشدید درگیریها با ایران در ماه گذشته، تنش میان گروههای مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی افزایش یافته است. گروههای موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» طی این مدت بارها با موشک و پهپاد به پایگاههای آمریکا در عراق و سوریه حمله کردهاند و در مقابل نیروهای آمریکایی نیز چندین بار پایگاهها و فرماندهان حشد شعبی و گروههای همپیمان آن را در بغداد، بابل، الانبار و کرکوک هدف قرار دادهاند.