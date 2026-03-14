این حملات در بخش‌هایی از شرق و شمال شهرستان خورماتو و همچنین اطراف شهر آمرلی رخ داده است

2 ساعت پیش

منابع امنیتی عراق از حمله به چهار موضع حشد شعبی در شرق صلاح‌الدین خبر دادند؛ هم‌زمان، هیئت حشد شعبی تأکید کرد تنها مواضع رسمی آن از طریق رسانه‌های وابسته به مدیریت کل اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر می‌شود.

یک منبع امنیتی عراق روز شنبه ۱۴ مارس۲۰۲۶ اعلام کرد چهار پایگاه وابسته به حشد شعبی در مناطق مختلف شرق استان صلاح‌الدین هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، این حملات در بخش‌هایی از شرق و شمال شهرستان خورماتو و همچنین اطراف شهر آمرلی رخ داده است. به گفته منابع محلی، یکی از حملات، مقر گردان اول وابسته به تیپ ۵۲ حشد شعبی در بخش خورماتو را هدف قرار داده و در نتیجه آن، یک عضو حشد زخمی شده است.

پس از این حملات، نیروهای امنیتی عراق تدابیر حفاظتی را تشدید کرده و تحقیقاتی را برای شناسایی طرف‌های مسئول آغاز کرده‌اند.

در پی این رویدادها، هیئت حشد شعبی نیز بیانیه‌ای خطاب به رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن تأکید نمود که مواضع و اخبار رسمی این نهاد فقط از طریق بسترهای رسانه‌ای معتبر وابسته به «مدیریت کل اطلاع‌رسانی» منتشر می‌شود.

در این بیانیه آمده است هر خبر یا موضع‌گیری که خارج از این کانال‌ها منتشر شود، بیانگر دیدگاه رسمی هیئت حشد شعبی نیست، بلکه صرفاً نظر منتشرکنندگان آن محسوب می‌شود.

حشد شعبی از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی خواست در بازنشر اخبار مربوط به این نهاد، تنها به منابع رسمی استناد کنند.