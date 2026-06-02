پیام تسلیت مسرور بارزانی به ایالات متحده و بریتانیا

اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی درگذشت دو عضو نیروهای مسلح ایالات متحده و بریتانیا در جریان رزمایشی در اربیل را تسلیت گفت و تأکید کرد که در راستای حمایت از ثبات و امنیت اقلیم کوردستان، عراق و منطقه به همکاری با آن کشورها ادامه خواهند داد.

امروز سه‌شنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد و نوشت: «با کمال تأسف، از درگذشت دو عضو نیروهای مسلح ایالات متحده و بریتانیا در جریان یک رزمایش در اربیل مطلع شدم. در این دوران سخت، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌ها، همکاران و رهبری هر دو کشور ابراز می‌کنم.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، افزود: «ما به شراکت و هم‌پیمانی خود با ایالات متحده و بریتانیا افتخار می‌کنیم و در راستای حمایت از ثبات و امنیت اقلیم کوردستان، عراق و منطقه به طور کلی، با هم همکاری می‌کنیم.»

I am saddened to learn of the passing of two members of the United States and United Kingdom armed forces during a training exercise in Erbil. I extend my sincere condolences to their families, colleagues, and the leaderships of both nations at this difficult time.



— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 2, 2026

ب.ن