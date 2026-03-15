فراکسیون‌های پارلمانی نزدیک به گروه‌های مسلح، کارزاری را برای اخراج نیروهای آمریکایی و ابطال توافقنامه‌ی راهبردی آغاز کرده‌اند

در پی حملات هوایی ایالات متحده به پایگاه‌های حشد شعبی، فراکسیون‌های نزدیک به «مقاوەمت اسلامی» با جمع‌آوری امضای ۱۷۰ نماینده، خواستار برگزاری نشست اضطراری پارلمان عراق برای لغو توافقنامه‌ی چارچوب راهبردی بین بغداد و واشنتن شدند.

این جریان‌های سیاسی که بیش از ۱۰۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، در ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴) یادداشتی رسمی برای پایان دادن به حضور نظامی و مستشاری آمریکا تنظیم کردند.

این کارزار به‌دنبال ناچار کردن هیئت‌رئیسه‌ی پارلمان برای به‌رأی گذاشتن پروژه‌ی اخراج نیروهای خارجی است. انتظار می‌رود با آغاز نشست‌های عادی پارلمان، این درخواست به‌صورت قانونی به جریان بیفتد تا دولت ملزم به اجرای آن شود.