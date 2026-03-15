هشدار وزارت دادگستری عراق: خطر فرار ۵ هزار تروریست داعش در پی حملات موشکی
تداوم بمبارانهای مجاور فرودگاه بغداد، امنیت زندان مرکزی «کرخ» را با تهدید جدی مواجه کرده است
وزارت دادگستری عراق نسبت به پیامدهای حملات موشکی و پهپادی به پایگاه «ویکتوریا» هشدار داد.
زندان مرکزی کرخ که در منطقهی عملیاتی قرار دارد، محل نگهداری بیش از ۵ هزار عضو خطرناک داعش، از جمله سران و امرای این گروه است که پیشتر از زندانهای مناطق کوردستانی سوریه به عراق مسترد شده بودند.
احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که در ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴)، دستکم ۶ حمله به این منطقه صورت گرفته است. وی تأکید کرد که اصابت بقایای موشکها و پهپادها به نزدیکی زندان میتواند باعث ایجاد رخنه در دیوارهای امنیتی و فرار تروریستها شود که تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی عراق و منطقه خواهد بود.