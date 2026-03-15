چارچوب هماهنگی حملات به حشد شعبی را محکوم کرد
ائتلاف چارچوب هماهنگی در نشستی اضطراری، بر ضرورت پیگرد قانونی عاملان بیثباتی در عراق تأکید کرد
ائتلاف چارچوب هماهنگی در ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) با حضور محمد شیاع سودانی، نخستوزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح، برای بررسی وضعیت امنیتی تشکیل جلسه داد.
در این نشست که رؤسای ارکان حشدالشعبی نیز حضور داشتند، حملات اخیر به پایگاههای این نیرو به عنوان نقض آشکار حاکمیت عراق محکوم شد.
حاضران ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از نهادهای دولتی و هیئتهای دیپلماتیک، خواستار شناسایی و مجازات عاملانی شدند که با اقدامات خود شکوه دولت را خدشهدار کرده و جان نیروهای امنیتی را به خطر میاندازند.