درخواست ترامپ از قدرتهای جهانی برای بازگشایی اجباری تنگهی هرمز
رئیسجمهور آمریکا از کشورهای جهان خواست برای مقابله با انسداد تنگهی هرمز، نیروی نظامی اعزام کنند
روزنامهی «فاینانشال تایمز» گزارش داد که در پی انسداد عملی تنگهی هرمز توسط ایران و افزایش جهشی قیمت نفت و گاز، دونالد ترامپ رسماً خواهان تشکیل یک ائتلاف نظامی بینالمللی شده است.
ترامپ در شبکهی اجتماعی «تروث» نوشت: «کشورهایی که از این انسداد متضرر شدهاند، باید خود برای حفاظت از مسیر انتقال انرژی اقدام کنند.»
فرانسه با وعدهی اعزام ۱۰ ناو جنگی، نخستین کشوری بود که به این درخواست پاسخ مثبت داد. بریتانیا نیز در حال رایزنی برای پیوستن به این ائتلاف است، اما کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن تاکنون موضع رسمی خود را اعلام نکردهاند.