سفیر پیشین آمریکا در عراق می‌گوید گروه‌های مسلح به منافع آمریکا و اقلیم کوردستان حمله می‌کنند

3 ساعت پیش

سفیر پیشین آمریکا در عراق می‌گوید گروه‌های مسلح به منافع آمریکا و اقلیم کوردستان حمله می‌کنند و واشنگتن باید هم توان نظامی آنان را در هم بشکند و هم بر بغداد برای مهارشان فشار وارد کند.

زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، خواستار اقدام مستقیم واشنگتن علیه گروه‌های مسلح عراقی شد و گفت زمان آن رسیده است که ایالات متحده توان نظامی این گروه‌ها را نابود کند.

او روز سه‌شنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶ در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت شبه‌نظامیان عراقی، سفارت آمریکا در بغداد، اقلیم کوردستان و منافع ایالات متحده در این مناطق را هدف قرار می‌دهند.

خلیلزاد با انتقاد از عملکرد دولت عراق گفت بغداد تنها به انتشار بیانیه‌های محکومیت بسنده می‌کند، اما یا توان جلوگیری از این حملات را ندارد یا تمایلی به انجام آن نشان نمی‌دهد. او افزود: «اکنون زمان آن رسیده که آمریکا توان نظامی این شبه‌نظامیان را نابود کند؛ گروه‌هایی که مدت‌هاست به میل خود و به‌عنوان نیروی نیابتی ایران فعالیت می‌کنند.»

این دیپلمات پیشین همچنین خواستار اعمال فشار بر محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، شد تا به‌گفته‌ی او دولت عراق با قاطعیت علیه این «نیروهای نیابتی» اقدام کرده و به فعالیت‌هایشان پایان دهد.