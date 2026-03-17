در سامرا یک پهپاد بهوسیله پدافند هوایی سرنگون شد
یک پهپاد مهاجم در نزدیکی ادارهی ثب احوال سامرا هدف قرار گرفت
یک منبع امنیتی در صلاحالدین اعلام کرد پهپادی که بامداد سهشنبه بر فراز سامرا دیده شده بود، پیش از آنکه خسارتی بر جا بگذارد، در آسمان منهدم شد.
یک منبع امنیتی در استان صلاحالدین اعلام کرد بامداد روز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶ یک پهپاد در آسمان شهر سامرا از سوی سامانهی پدافند هوایی سرنگون شده است.
به گفتهی این منبع، حدود ساعت ۴ بامداد، این پهپاد از سوی سامانهی پدافندی مستقر بر ساختمان شورای شهرداری و در نزدیکی ادارهی ثبت احوال سامرا هدف قرار گرفت و منهدم شد.
وی افزود این پهپاد در هوا منفجر شده و در نتیجهی این عملیات، هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشده است.