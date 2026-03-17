2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیام تسلیت خود پس از کشته شدن رئیس شورای عالی امنیت ملی آن کشور، تأکید کرد که انتقام خون او گرفته خواهد شد.

امروز چهارشنبه ۱۸ مارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی کشته شدن علی لاریجانی را به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خانواده لاریجانی تسلیت گفت.

قالیباف در این پیام تأکید کرد که انتقام لاریجانی و تمامی کشته‌شدگان این حادثه گرفته خواهد شد.

اواخر روز سه‌شنبه، رسانه‌های ایران کشته شدن علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران را در حمله‌ مشترک آمریکا و اسرائیل تأیید کردند.

پیش از این، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر کشته شدن لاریجانی را اعلام کرده بود.

بر پایه گزارش‌ها، در این حمله مرتضی لاریجانی، فرزند رئیس شورای عالی امنیت ملی، علی‌رضا بیات، دستیار وی و شماری از محافظان آنان نیز کشته شدند.

ب.ن