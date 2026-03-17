آغاز صادرات نفت کرکوک و اقلیم کوردستان از طریق خط لوله جیهان

اربیل (کوردستان ۲۴) – صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه وارد مدار عملیاتی شد.

امروز چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ (۱۸ مارس ۲۰۲۶)، ساعت ۶:۳۰ بامداد، شرکت نفت شمال به طور رسمی ایستگاه "سارالو" را با هدف ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه وارد مدار عملیاتی کرد.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، ظرفیت اولیه صادرات از این ایستگاه روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت برآورد شده است و مقرر گردیده در مراحل آینده، این میزان افزایش یابد.

فرآیند بازگشایی و ازسرگیری صادرات با حضور مهندس عامر مهیری، مدیرعامل شرکت نفت شمال و نماینده وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان برگزار شد. این گام به عنوان سیگنالی مهم برای احیای فعالیت‌های صادراتی و تقویت هماهنگی‌های بین بغداد و اربیل در پرونده انرژی تلقی می‌شود.

نظارت مستقیم و اهداف اقتصادی

منابع میدانی اعلام کردند که مدیرعامل شرکت نفت شمال شخصاً بر این فرآیند نظارت داشته است؛ اقدامی که به معنای اعلام رسمی بازگشت جریان نفت از مسیر شمالی است. انتظار می‌رود این تحول منجر به افزایش درآمدهای نفتی و ارتقای سطح صادرات کل عراق در دوره پیش رو شود.

توافق اربیل و بغداد

روز گذشته، سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کوردستان از برگزاری نشستی مشترک میان دولت فدرال عراق و اقلیم کوردستان خبر داد. محور اصلی این نشست، بررسی صادرات نفت میادین کرکوک و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله انتقال به بندر جیهان ترکیه بود.

در این راستا، هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کوردستان با تاکید بر شراکت دستوری (قانون اساسی) و بر اساس مسئولیت‌پذیری ملی، بر موارد زیر تاکید کردە است: آمادگی کامل اقلیم کوردستان برای اتخاذ هرگونه اقدام در جهت افزایش درآمدهای خزانه عمومی، تلاش برای حل بحران مالی و به‌ویژه در شرایط حساس کنونی منطقه. همچنین اولویت‌بخشی به تامین بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، معیشت شهروندان و خدمات عمومی.

همچنین اعلام شد که دولت اقلیم کوردستان موافقت خود را با صادرات نفت میادین کرکوک، هم‌زمان با نفت میادین اقلیم، از طریق خط لوله نفت اقلیم - جیهان ابراز کرده است.