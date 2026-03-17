سنتکام میگوید سایتهای موشکی ایران در نزدیکی تنگهٔ هرمز را هدف گرفته است
اربیل (کوردستان۲۴) – فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، از مورد هدف قرار دادن سایتهای موشکی ایران در نزدیکی تنگهٔ هرمز خبر داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا – سنتکام، با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکهٔ اجتماعی ایکس، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با استفاده از بمبهای «نفوذگر عمقی ۵۰۰۰ پوندی، سایتهای موشکی مستحکم ایران در امتداد خط ساحلی آن کشور در نزدیکی تنگهٔ هرمز» را مورد هدف قرار دادند.
سنتکام تأکید کرده است: «موشکهای کروز ضد کشتی ایران در این سایتها، کشتیرانی بینالمللی در این تنگه را به خطر میانداختند.»
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد نوزدهمین روز خود شده است، جنگی که سایر کشورها نسبت به خطر گسترش آن به منطقه هشدار دادهاند.
ب.ن