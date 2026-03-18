توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق و تأثیر بر تولید برق
سوخت گازی نیروگاههای برق قطع شده است
وزارت برق عراق اعلام کرد که در پی تشدید تنشهای امنیتی در منطقه، صادرات گاز ایران بهطور کامل متوقف شده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر میزان تولید برق در این کشور تأثیر گذاشته است.
این وزارتخانه روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) در بیانیهای رسمی اعلام کرد که جریان گاز وارداتی از ایران به نیروگاههای تولید برق عراق بهطور کامل قطع شده است.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، در این بیانیه توضیح داد که این توقف ناگهانی، که حدود یک ساعت پیش رخ داده، به از کار افتادن چند نیروگاه و کاهش حدود ۳۱۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور منجر شده است.
وی افزود که وزیر برق عراق دستور داده است با هماهنگی وزارت نفت، اقدامات فوری برای تأمین سوخت جایگزین و استفاده از منابع گاز داخلی انجام شود تا کمبود ایجادشده جبران گردد.
احمد موسی همچنین هشدار داد که از دست رفتن این حجم از تولید برق، تأثیر منفی قابلتوجهی بر پایداری شبکه برق عراق خواهد داشت؛ بهویژه در شرایطی که وزارتخانه در آستانه فصل گرما در تلاش بود نیروگاهها را به حداکثر ظرفیت عملیاتی برساند.