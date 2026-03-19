اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور فرانسه از مقامات عراق خواست که از حملات گروه‌های شبه‌نظامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک ممانعت کنند.

امروز پنجشنبه ۱۹ مارس، امانوئل مکرون، در حاشیه اجلاس اروپا در بروکسل، به خبرنگاران گفت که نیروهای فرانسوی از سال ۲۰۱۵ برای رویارویی با داعش و دفاع از حاکمیت کشور خود در عراق حضور دارند. او تأکید کرد که به پایبندی به این حضور افتخار می‌کنند.

مکرون به تماس‌های تلفنی اخیر خود با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان اشاره کرد و بر حمایت پاریس از حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تأکید نمود.

وی اظهار داشت که کشورش «به طور واضح» از عراق می‌خواهد تا با گروه‌های شبه‌نظامی که شهروندان و منافع فرانسه را هدف می‌گیرند رویارو شود. همچنین توضیح داد که چنین اقدامی به نفع عراق است و موجب حفظ ثبات و امنیت آن می‌شود.

مکرون بر ضرورت حفظ حاکمیت عراق در زمان جنگ تأکید کرد و از همه جهات عراقی خواست که «مسئولیت‌پذیر» باشند.

او لازم دانست که عراق به جنگ جاری در منطقه کشانده نشود و گروه‌های شبه‌نظامی مهار شوند، «زیرا آنها خون سربازان ما را ریخته‌اند.»

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تنش‌ها در تنگه هرمز خواستار گشایش آن شد و گفت که برای رفع بحران در بازار جهانی انرژی تلاش می‌کنند.

