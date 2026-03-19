کایا کالاس به گزارشگر کوردستان۲۴: اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به جنگ خاورمیانه است
اربیل (کوردستان۲۴) – مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ خاورمیانه بر سراسر جهان تأثیر میگذارد و همه در اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به این جنگ هستند. او اظهار داشت که با کشورهای عربی برای رسیدن به راهحل تلاش میکنند.
امروز پنجشنبه ۱۹ مارس، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس رهبران این اتحادیه، در خصوص جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: «آنچه در خاورمیانه در حال رخ دادن است بر سراسر جهان تاثیر میگذارد. ما با شرکای خود در کشورهای حوزه خلیج برای یافتن راهی برای پایان دادن به این جنگ تلاش میکنیم.»
وی افزود: «من از عالم غیب خبر ندارم تا بتوانم زمان پایان جنگ را بگویم، اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که همه در اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به این جنگ هستیم. ما میبینیم که چه آشوبی در خاورمیانه ایجاد کرده است و تأثیرات آن بر جهان را هم میبینیم.»
این مقام اتحادیه اروپا پیامدهای اقتصادی جنگ را مورد توجه قرار داد و گفت: «۸۵ درصد نفت و گاز از تنگه هرمز عبور میکند و به آسیا منتقل میشود. اکنون میبینیم که مشکل ایجاد شده است. انتقال کود شیمایی به کشورهای آفریقایی هم دچار مشکل شده است و ۵۴ درصد کود شیمایی مورد نیاز سودان از تنگه هرمز منتقل میشود.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر تداوم تلاشهای دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: «ما با شرکای خود در حوزه خلیج، همچنین مصر و اردن در تلاش هستیم تا به راهحلی برای پایان دادن به جنگ دست یابیم.»
ب.ن