عراق برای حمله به مواضع حشد شعبی شکایت رسمی ثبت میکند
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حملات به حشد شعبی را "تروریستی" خواند
دولت عراق اعلام کرد روند حقوقی برای پیگیری عاملان حملات به پایگاههای حشد شعبی و نیروهای امنیتی آغاز شده است.
صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، صبح پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد دولت این کشور اقدامات قانونی برای ثبت شکایت علیه عاملان حملات به پایگاههای حشد شعبی و دیگر نیروهای امنیتی را آغاز کرده است.
او در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق این حملات را «تروریستی» توصیف کرد و گفت: «حشد شعبی یک نهاد رسمی امنیتی وابسته به دولت است که وظیفه حفاظت از امنیت و دفاع از کشور را بر عهده دارد.»
نعمان تأکید کرد این حملات هیچ توجیهی ندارد و دولت عراق پیگیری حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان آن را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین اعلام کرد محمد شیاع السودانی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، کمیتهای را برای رسیدگی به وضعیت خانوادههای کشتهشدگان و مداوای مجروحان تشکیل داده و شخصاً روند درمان مجروحان را پیگیری میکند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که همزمان با آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، چندین بار مواضع حشد شعبی هدف حمله قرار گرفته و دهها تن کشته و زخمی شدهاند. در این میان، ایالات متحده پیشتر از دولت عراق خواسته بود این نیروها را منحل کند.