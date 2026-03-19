تمدید انسداد حریم هوایی عراق برای ۷۲ ساعت دیگر

سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعلام کرد که به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، آسمان این کشور برای ۷۲ ساعت دیگر به روی تمامی پروازها بسته خواهد ماند.

صبح امروز، پنج‌شنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶، سازمان هواپیمایی کشوری عراق در بیانیه‌ای فاش کرد: تصمیم گرفته شده است که مدت زمان بستن حریم هوایی عراق به روی تمامی پروازهای ورودی، خروجی و عبوری به مدت ۷۲ ساعت تمدید شود.

طبق این بیانیه، این تصمیم از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز پنج‌شنبه اجرایی شده است. محدودیت‌ها تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. این اقدام به عنوان یک تدبیر احتیاطی موقت اتخاذ شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که این تصمیم بر اساس ارزیابی مستمر شرایط امنیتی و تحولات منطقه گرفته شده و تأکید شده است که با توجه به تحولات و تغییرات جدید، وضعیت مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.