هشدار تند دبیرکل سازمان ملل: جنگ را فوراً متوقف کنید
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با صدور هشدار شدیدی خطاب به کشورهای منطقه و جهان، اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگتر، عملیاتهای نظامی باید فوراً متوقف شوند.
پنجشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (۱۹ مارس ۲۰۲۶)، گوترش در بیانیهای اشاره کرد که زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است تا اوضاع بهطور کامل از کنترل خارج نشود. وی در این راستا پیامهایی را خطاب به طرفهای درگیر صادر کرد. وی از آمریکا و اسرائیل خواست تا به جنگ پایان دهند. همچنین از ایران خواست تا حملات به کشورهای همسایه را متوقف کرده و از گسترش بیش از پیش تنشها جلوگیری کند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که صبح روز شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی خود را علیه ایران آغاز کردند که منجر به کشته شدن چند تن از فرماندهان این کشور شد.
در مقابل، ایران بلافاصله به این حملات پاسخ داد و علاوه بر شلیک تعدادی موشک به سمت اسرائیل، چندین پایگاه و مقر نظامی آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار داد.