وزیر امور خارجه ترکیه: اقدامات ایران اعتماد ما را سلب کرده است

2 ساعت پیش

وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن انتقاد شدید از مواضع و حملات اخیر ایران، اعلام کرد که تهران اعتماد ترکیه را از بین برده است. فیدان تأکید کرد که حمله به کشورهای همسایه و زیرساخت‌های کشورهای عربی، تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه محسوب می‌شود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز پنج‌شنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (۱۹ مارس ۲۰۲۶) در نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، اظهار داشت که کشورش برای درک مواضع واشینگتن و تهران در قبال جنگ جاری، در تماس مستمر با ایالات متحده و ایران است.

وی با اشاره به اقدامات اخیر تهران گفت: ایران به دلیل رفتارهای تهاجمی خود، اعتماد ما را از بین برده است و این اعتماد نیاز به بازسازی مجدد دارد".

وزیر خارجه ترکیه با هشدار نسبت به اینکه ایران مسئولیت تاریخی بر عهده دارد، حملات این کشور به کشورهای منطقه را "غیرقانونی" و "غیرقابل قبول" توصیف کرد.

فیدان افزود: ما تمامی تجاوزاتی را که جغرافیای منطقه را هدف قرار می‌دهند رد می‌کنیم و حملاتی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کنند باید فوراً متوقف شوند.

وی ضمن تأکید بر اینکه حمله به ایران نیز مانند حملات ایران به همسایگانش امری اشتباه است، تصریح کرد که راه‌حل‌ها تنها باید از طریق دیپلماسی پیگیری شوند. وی همچنین اسرائیل را عامل اصلی جنگ در منطقه دانست.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت کشورش از کشورهای عربی تأکید و حملات صورت گرفته به زیرساخت‌های کشور قطر را به شدت محکوم کرد.