24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز جمعه ۲۰ مارس، پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری فرا رسیدن اعیاد فطر و نوروز را تبریک گفت و اوضاع اقلیم و منطقه را مورد توجه قرار داد.

وزیر اوقاف ضمن عرض تبریک، ابراز امیدواری کرد که کوردستان از خطرات جنگ جاری در منطقه در امان باشد.

او از نیروی پیشمرگ و سایر نیروهای مسلح کوردستان به خاطر تلاش برای حفظ امنیت شهروندان قدردانی کرد.

پشتیوان صادق که همزمان عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان است، در خصوص تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم گفت که پارت دموکرات تمام تلاش خود را در این راستا به کار گرفته است و ابراز امیدواری کرد پس از عید فطر گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه از سر گرفته شوند و در اسرع وقت یک دولت خدمتگذار و پاسخگو به مطالبات مردم تشکیل شود.

وزیر اوقاف تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان در دوره گذشته خدمات مطلوبی ارائه کرده است و در آینده هم به آن ادامه خواهد داد.

وی حملات اخیر به اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و آن را ناروا توصیف کرد: «اقلیم کوردستان در جنگ جاری منطقه بی‌طرف است، بنابراین باید همه این حملات را محکوم کنند.»

ب.ن