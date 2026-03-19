رئیس کمیسیون اروپا: قیمت انرژی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید که حملات ایران به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بر اروپا تأثیر گذاشته‌اند. او بر تلاش همه‌جانبه برای کاهش پیامدهای اقتصادی جنگ تأکید کرد.

امروز جمعه ۲۰ مارس، اورسولا فون در لاین، رئیس‌ کمیسیون اروپا اعلام کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بر اقتصاد تأثیر گذاشته است و بر هماهنگی در تلاش برای کاهش قیمت انرژی تأکید کرد. او گفت تا زمانی که بحران برطرف نشود افزایش قیمت انرژی ادامه خواهد داشت «در نتیجهٔ این جنگ قیمت انرژی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»

وی افزود حملات ایران به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بر اروپا تأثیر گذاشته است، باید تلاش شود که قیمت انرژی کاهش پیدا کند.

اورسولا فون در لاین با بیان این که در اروپا قیمت برق ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده است، بر تلاش همه‌جانبه برای کاهش قیمت‌‌ها تأکید کرد و گفت قصد دارند که مالیات بر برق را نیز کاهش دهند.

ب.ن