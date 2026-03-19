اربیل (کوردستان۲۴) – ریبوار طاها، استاندار کرکوک، امروز جمعه ۲۰ مارس، در گفت‌وگوی اختصاصی با گزارشگر کوردستان۲۴ در کرکوک، با اشاره به تشدید تنش در منطقه گفت که توانسته‌اند از حملات به اقلیم کوردستان از مناطق کرکوک، جلوگیری کنند.

او تأکید کرد که از همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع مختلف در کرکوک حفاظت می‌کنند.

ریبوار طاها گفت «خطر بالقوه» است و تمام نیروهای نظامی و امنیتی کرکوک برای جلوگیری از گسترش تنش در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که با تشدید تنش در منطقه، شبه‌نظامیان غیرقانونی از برخی نقاط عراق حملات پهپادی و موشکی علیه اقلیم کوردستان انجام می‌دهند و دولت اقلیم کوردستان از دولت فدرال عراق خواسته است که به مسئولیت خود در قبال شبه‌نظامیان غیرقانونی عمل کند و از حملات به اقلیم کوردستان جلوگیری نماید.

ب.ن