سپاه پاسداران کشته شدن سخنگوی خود را تأیید کرد

علی محمد نائینی، سخنگوی سابق سپاه پاسداران ایران
علی محمد نائینی، سخنگوی سابق سپاه پاسداران ایران
اربیل (کوردستان۲۴) – سپاه پاسداران ایران، کشته شدن سخنگوی خود در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» را تأیید کرد.  

سپاه پاسداران ایران امروز جمعه ۲۰ مارس در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی محمد نائینی، سخنگوی آن سپاه، بامداد امروز در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» کشته شده است.

سپاه پاسداران در این بیانیه متعهد شد که به حملات علیه اسرائیل و آمریکا ادامه دهد.

هدف گرفتن مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل به آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که ایران بر مقاومت در برابر حملات اصرار می‌ورزد.

