سپاه پاسداران کشته شدن سخنگوی خود را تأیید کرد

سپاه پاسداران کشته شدن سخنگوی خود را تأیید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – سپاه پاسداران ایران، کشته شدن سخنگوی خود در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» را تأیید کرد.
سپاه پاسداران ایران امروز جمعه ۲۰ مارس در بیانیهای اعلام کرد که علی محمد نائینی، سخنگوی آن سپاه، بامداد امروز در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» کشته شده است.
سپاه پاسداران در این بیانیه متعهد شد که به حملات علیه اسرائیل و آمریکا ادامه دهد.
هدف گرفتن مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل به آن کشور در حالی صورت میگیرد که ایران بر مقاومت در برابر حملات اصرار میورزد.
ب.ن