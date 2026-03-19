سپاه پاسداران کشته شدن سخنگوی خود را تأیید کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – سپاه پاسداران ایران، کشته شدن سخنگوی خود در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» را تأیید کرد.

سپاه پاسداران ایران امروز جمعه ۲۰ مارس در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی محمد نائینی، سخنگوی آن سپاه، بامداد امروز در «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» کشته شده است.

سپاه پاسداران در این بیانیه متعهد شد که به حملات علیه اسرائیل و آمریکا ادامه دهد.

هدف گرفتن مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی ایران در حملات آمریکا و اسرائیل به آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که ایران بر مقاومت در برابر حملات اصرار می‌ورزد.

