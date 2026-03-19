اربیل (کوردستان۲۴) – امروز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در بیانیه‌ای اظهارات یکی از نمایندگان مجلس علیه اقلیم کوردستان را نقض آشکار قانون اساسی عراق و غیرقابل قبول دانست.

در بیانیه فراکسیون پارت دموکرات کوردستان آمده است که بهاء الاعرجی، نماینده مجلس عراق، در اظهارات خود تلاش کرده است که کیان قانونی اقلیم کوردستان و نهادهای حاکمیتی آن را کوچک جلوه دهد و جایگاه مقامات آن را به سمت‌های اداری تقلیل دهد «که به هیچ عنوان با قانون اساسی عراق مطابقت ندارد.»

بیانیه تأکید کرده است: طبق ماده ۱۱۷ قانون اساسی عراق، قوای مقننه، مجریه و قضائیه اقلیم کوردستان، نهادهای فدرالی و دارای مشروعیت قانونی هستند و در قانون اساسی عراق به وضوح تثبیت شده‌اند و نخست‌وزیر اقلیم و وزیران کابینه، وظایف قانونی خود را با اتکا به اعتمادی انجام می‌دهند که از مردم گرفته‌اند و آنها «کارمندان»ی نیستند که تحت امیال سیاسی‌های دگرگون شده، عمل کنند.

همچنین یادآور شده است: طبق ماده ۱۱۵ قانون اساسی عراق، اقلیم کوردستان دارای حاکمیت قانونی است و قانون اساسی عراق در صورت بروز اختلاف به قوانین اقلیم ارجحیت داده است، بنابراین استفاده از لحن «آمرانه و اخطاردهنده» نقض قانون و نشان‌دهنده دیدگاه مرکزیت‌گرا و فرسوده و تاریخ مصرف گذشته است.

بیانیه، سکوت ریاست مجلس نمایندگان در این خصوص را به شدت محکوم کرده است و آن را سهل‌انگاری در اجرای وظیفه قانونی در حفظ عزت نهاد قانون‌گذاری و متون قانونی در برابر بازی‌های سیاسی دانسته است.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، خاطرنشان کرده است: تداوم این گونه اظهارات خصمانه، خدمت کردن به دشمنان عراق است و تلاشی آشکار برای برهم زدن قراردادی اجتماعی است که همه را متحد کرده است. لازم است این افراد متوجه شوند که دوره (مرکزگرایی ستمگرانه) برای همیشه پایان یافته است و قضاوت نهایی فقط بر عهده قانون اساسی است و اگر کسی قادر به خواندن و فهم قانون نیست، بهتر است قبل از آنکه کشور را به بحران بکشاند از سیاست کناره‌گیری کند، زیرا نتیجه خوبی نخواهد داشت.

ب.ن