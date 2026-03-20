پیام نوروزی پرزیدنت بارزانی
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی در پیام نوروزی خود ابراز امیدواری کرد که مردم منطقه به دور از جنگ و تنش در صلح و آرامش زندگی کنند. همچنین تأکید کرد که نوروز برای مردم کوردستان همیشه آغازی نو و پیروزی بر ستمگران را نوید داده است.
متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۲۷۲۶ کوردی به خانوادههای سربلند شهدا و پیشمرگان قهرمان و تمام کوردستانیان عزیز در داخل و خارج از میهن، تبریک میگویم. همچنین عید نوروز را به همه مردمانی در جهان و منطقه که نوروز بخشی از فرهنگ و تاریخ آنها است، تبریک میگویم. امیدوارم برای همه سالی سرشار از خوشی و بختیاری باشد.
نوروز برای مردم کوردستان همیشه آغازی نو و امیدی تازه و پیروزی بر ستمگران و دشواریها را نوید داده است. این به عنوان یک فرهنگ غنی در پایداری و مبارزه برای رسیدن به آزادی و صلح، در تاریخ مردم کوردستان عمیقاً ریشه دوانده است.
نوروز امسال همزمان است با تحولات و ناآرامی و تنش بسیار در منطقه و جهان به طور کلی. در این شرایط حساس و تاریخی، لازم است که جهات سیاسی بیشتر از هر زمان دیگری هماهنگ و همکار یکدیگر باشند و از منافع و آرامش و امنیت میهنمان حمایت کنند.
امیدوارم نوروز امسال سرآغازی برای همبستگی و برادری بیشتر بین جهات سیاسی و مردم عزیز کوردستان باشد. امیدوارم این نوروز و تمام جشنها را در شادمانی و کامروایی سپری کنید. به امید این که مردم منطقه بتوانند به دور از جنگ و تنش و ناآرامی در صلح و آرامش زندگی کنند.
نوروز بر شما مبارک باد و در خیر و خوشی بمانید
مسعود بارزانی
۲۹ رَشَمهٔ ۲۷۲۵ کوردی
۲۰ مارس ۲۰۲۶
ب.ن