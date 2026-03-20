مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و سال نو کوردی، به تمام کوردستانیان تبریک گفت و تأکید کرد: به مردم کوردستان اطمینان می‌دهیم که تمام توان خود را برای محافظت از کوردستان و دور کردن آن از هرگونه خطری به کار خواهیم گرفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و سال نو کوردی ۲۷۲۶، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی کوردستانیان، به ویژه پیشمرگه‌های قهرمان، نیروهای امنیت داخلی و خانواده‌های سربلند شهدا و انفال‌شدگان عرض نموده و برای همگان آرزوی شادی و سلامتی دارم.

عید نوروز برای ملت کوردستان، نماد پیروزی، آزادی، ایستادگی در برابر ظالمان، فرا رسیدن بهار و آغاز زندگی نو است. امیدوارم این نوروز، سرآغاز مرحله‌ای سرشار از صلح و آرامش در زندگی مردم کوردستان و پایان جنگ و ناخوشی در منطقه و کل جهان باشد.

از پایداری مردم کوردستان سپاسگزاری می‌کنم که متأسفانه به دلیل حملات ناعادلانه و تروریستی نیروها و شبه‌نظامیان قانون‌شکن، اقلیم کوردستان و زندگی شهروندان با شرایطی ناخواسته مواجه شده است. در اینجا به مردم کوردستان اطمینان می‌دهیم که تمام توان خود را برای محافظت از کوردستان و دور ساختن آن از هرگونه تهدیدی به کار خواهیم بست.

همچنین از نیروهای امنیت داخلی، نیروهای ائتلاف، نهادهای مربوطه و ادارات خدماتی دولت اقلیم کوردستان برای تلاش‌ها و انجام وظایفشان با مهارت و شایستگی، قدردانی می‌کنیم.

امیدوارم این شرایط سخت در آینده‌ای نزدیک به پایان برسد و اقلیم کوردستان همچون همیشه در مسیر پیشرفت، توسعه و آبادانی گام بردارد.

عید نوروز بر همه شما مبارک باد؛ همیشه در خوشی، همبستگی و امنیت زندگی کنید.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان