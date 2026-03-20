پیام تبریک رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت عید نوروز و سال نو کوردی

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان
امروز جمعه، ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵)، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، به مناسبت جشن نوروز پیامی منتشر کرد و اعلام کرد: عید ملی نوروز و سال نو کوردی را به شما، خانواده‌های سربلند شهدا، پیشمرگه‌های قهرمان و تمامی نیروهای امنیتی تبریک می‌گویم. امیدوارم این عید مایه آرامش، آسایش و شادکامی برای همگان باشد.

رئیس اقلیم کوردستان اشاره کرد که نوروز بیانگر عمیقِ تاریخی سرشار از مبارزه و حماسه‌های ایستادگی ملتی است که همواره با اراده‌ای قوی در برابر ستم ایستادگی کرده و هرگز تسلیم نشده است. نوروز نماد شکست تاریکی و نوزایی زندگی است؛ حقیقتی تاریخی که ثابت می‌کند هیچ قدرت و سلاحی نمی‌تواند شعله آزادی‌خواهی را در درون کوردها خاموش کند.

متن کامل بیانیه نچیروان بارزانی:

ملت کورد و کوردستانیان عزیز در هر کجای جهان که هستید؛

صمیمانه و از صمیم قلب، عید ملی نوروز و سال نو کوردی را به شما، خانواده‌های سربلند شهدا، پیشمرگه‌های قهرمان و تمامی نیروهای امنیتی تبریک می‌گویم. امیدوارم این عید مایه آرامش، آسایش و شادکامی برای همگان باشد.

نوروز بیانگر عمیقِ تاریخی سرشار از مبارزه و حماسه‌های ایستادگی ملتی است که همواره با اراده‌ای قوی در برابر ستم ایستادگی کرده و هرگز تسلیم نشده است. نوروز نماد شکست تاریکی و نوزایی زندگی است؛ حقیقتی تاریخی که ثابت می‌کند هیچ قدرت و سلاحی نمی‌تواند شعله آزادی‌خواهی را در درون کُردها خاموش کند.

امروز نیز آتش نوروز برای ما فراخوانی مداوم برای خستگی‌ناپذیری، مقابله با چالش‌ها، همدلی و همبستگی است. این شعله، توانِ قدرتمند ماست تا با اراده‌ای نوروزی، دستاوردهای قانون اساسی خود را حفظ کنیم و فدرالیسم و کیان سیاسی اقلیم کوردستان را به عنوان ثمره خون شهدا و مبارزات چندین‌ساله، مستحکم و قدرتمند نگاه داریم.

امسال در حالی به استقبال بهار و نوروز می‌رویم که منطقه ما شرایط حساس و پیچیده‌ای را سپری می‌کند. خطرات جنگ و پیامدهای آن از هر سو نمایان است؛ لذا وظیفه همه ماست که با مسئولیت‌پذیری تاریخی تلاش کنیم تا اقلیم کوردستان و عراق را از این تنش‌ها دور نگه داریم. صلح و صلح‌طلبی بزرگترین قدرت ما هستند و تنها در سایه ثبات است که می‌توانیم آینده‌ای بهتر بسازیم.

در رابطه با دولت فدرال عراق، ضمن استقبال از هر گام مثبتی، تأکید می‌کنیم که در این شرایط، همکاری و هماهنگی بیشتر میان اربیل و بغداد، اجرای واقعی قانون اساسی و سیستم فدرالی و حفظ حقوق تمامی مؤلفه‌ها، تنها تضمین برای عراقی قدرتمند و باثبات است. ما در اقلیم کوردستان همچنان به عنوان عامل آرامش و ثبات باقی خواهیم ماند و دست تفاهم و دوستی را به سوی همگان دراز می‌کنیم.

شهروندان عزیز کوردستان؛

از شما درخواست می‌کنم در هنگام سفر و گردش، با نهایت هوشیاری مراقب سلامت خود، خانواده و عزیزانتان باشید. به‌ویژه در این روزها که منطقه ما با شرایطی پیچیده و پر از پیامدهای خطرناک جنگ روبروست، لازم است همگی بیشتر مراقب خود باشید.

باید به دستورالعمل‌های راهنمایی و رانندگی و نهادهای مربوطه پایبند باشید تا این عید را در آرامش و سلامت سپری کنید و هیچ تلخی و ناخوشی، یاد نوروز را برای ما تیره نکند. حفاظت از محیط زیست و طبیعت زیبای کردستان، وظیفه‌ای ملی و نشانه تمدن ماست و باید به آن پایبند باشیم.

نوروز بر تمامی ملت‌هایی که این یادبود را جشن می‌گیرند مبارک باد. خداوند بزرگ همه شما، ملت و میهنمان را حفظ کند و صلح، آرامش و اطمینان بر منطقه ما و تمامی بشریت سایه افکند.

 

عیدتان مبارک، هر سال به خوشی و شادکامی.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۲۰۲۶/۳/۲۰

 
