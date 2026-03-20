پیام استقامت از فراز قلعه اربیل؛ تجدید میثاق با آرمانهای کوردستان در حضور پرزیدنت بارزانی
عصر امروز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵)، مراسم باشکوه روشن کردن آتش نوروز با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، بر فراز قلعه تاریخی اربیل برگزار شد.
مسرور بارزانی، در سخنرانی خود ضمن تبریک همزمان عید فطر و عید نوروز به پرزیدنت بارزانی، نیروهای پیشمرگ و خانوادههای سربلند شهدا، اظهار داشت: فرا رسیدن عید فطر و نوروز را به رهبر بزرگمان جناب پرزیدنت بارزانی، پیشمرگههای قهرمان، خانوادههای معظم شهدا و تمامی مردم کوردستان تبریک عرض میکنم، عیدتان پیروز باد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در ادامه افزود: مردم کوردستان در طول تاریخ در برابر ظالمان و ستمگران ایستادگی کرده و هرگز سر خم نکردهاند. امیدواریم تحت سایه و رهبری پرزیدنت بارزانی، ملت سرافراز کوردستان همواره پیروز باشد و در برابر هرگونه ستمی ایستادگی کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که با تکیه بر رهبری پرزیدنت بارزانی، بازوان توانمند پیشمرگههای قهرمان و پایداری ملت، افق پیشروی کوردستان درخشانتر و روشنتر از همیشه خواهد بود.
مسرور بارزانی، در پایان سخنان خود با قدردانی از صبوری مردم کردستان گفت: از خویشتنداری و استقامت مردم کوردستان صمیمانه سپاسگزارم؛ بهویژه در این برهه که شاهد جنگ و آشوب در منطقه هستیم. ما با تمام توان تلاش میکنیم تا کوردستان را از هرگونه جنگ و ناآرامی مصون نگاه داریم و اطمینان دارم با توکل به خداوند متعال، به سوی آیندهای روشنتر گام برخواهیم داشت.