عصر امروز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵)، مراسم باشکوه روشن کردن آتش نوروز با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بر فراز قلعه تاریخی اربیل برگزار شد.

مسرور بارزانی، در سخنرانی خود ضمن تبریک همزمان عید فطر و عید نوروز به پرزیدنت بارزانی، نیروهای پیشمرگ و خانواده‌های سربلند شهدا، اظهار داشت: فرا رسیدن عید فطر و نوروز را به رهبر بزرگمان جناب پرزیدنت بارزانی، پیشمرگه‌های قهرمان، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی مردم کوردستان تبریک عرض می‌کنم، عیدتان پیروز باد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه افزود: مردم کوردستان در طول تاریخ در برابر ظالمان و ستمگران ایستادگی کرده و هرگز سر خم نکرده‌اند. امیدواریم تحت سایه و رهبری پرزیدنت بارزانی، ملت سرافراز کوردستان همواره پیروز باشد و در برابر هرگونه ستمی ایستادگی کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با تکیه بر رهبری پرزیدنت بارزانی، بازوان توانمند پیشمرگه‌های قهرمان و پایداری ملت، افق پیش‌روی کوردستان درخشان‌تر و روشن‌تر از همیشه خواهد بود.

مسرور بارزانی، در پایان سخنان خود با قدردانی از صبوری مردم کردستان گفت: از خویشتن‌داری و استقامت مردم کوردستان صمیمانه سپاسگزارم؛ به‌ویژه در این برهه که شاهد جنگ و آشوب در منطقه هستیم. ما با تمام توان تلاش می‌کنیم تا کوردستان را از هرگونه جنگ و ناآرامی مصون نگاه داریم و اطمینان دارم با توکل به خداوند متعال، به سوی آینده‌ای روشن‌تر گام برخواهیم داشت.